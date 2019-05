Cagliari, via alle domande di accesso ai contributi per disabilità gravi

È stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Cagliari l’avviso per la presentazione delle domande di accesso al programma locale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, di cui alla Legge 112/2026 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, “Dopo di noi”.

Possono presentare domanda le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni residenti nel Comune di Cagliari, con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L 104/1992, prive del sostegno familiare e la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato nelle ore 13 del 13 giugno 2019.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi: in via Sauro 19, secondo piano, il martedì, dalle 15.30 alle 18.30; al PUA di Via Romagna, Cagliari, il martedì mattina dalle 8.30 alle 12. 30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, padiglione F.