Preoccupazione questa mattina a Su Siccu, dove un operaio ha avuto un malore e ha perso conoscenza mentre lavorava su un ponteggio a diversi metri di altezza.

Per raggiungerlo e soccorrerlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato poi portato a terra e portato in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita.