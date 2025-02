Prenderanno il via nelle prossime settimane, non appena sarà a disposizione tutto il materiale necessario, i lavori per il rifacimento integrale della condotta idrica che passa sotto il ponte di via Mercalli.

La nuova condotta sarà al servizio delle attività commerciali e artigianali presenti nella parte di viale Marconi di fronte al Comando dei Vigili del Fuoco a Is Pontis Paris.

I tecnici del Distretto di Cagliari del settore Distribuzione di Abbanoa hanno programmato l’intera sostituzione delle tubature ancorate all’attraversamento del canale di Terramaini.

I lavori si concretizzeranno nella posa di 6 grandi tubature d’acciaio lunghe ciascuna 12 metri più i pezzi speciali di ancoraggio e collegamento alle condotte presenti su entrambi i versanti del ponte. Complessivamente sarà rifatta l’intera linea di circa 80 metri.

L’intervento è stato approntato per far fronte alle criticità delle vecchie tubature oggetto di continue perdite alle quali fanno seguito costanti interventi di riparazione. I lavori sono stati inseriti tra le priorità del piano delle manutenzioni del Distretto di Cagliari.