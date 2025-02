Assemini, strade insicure a causa di troppi indisciplinati alla guida: i volontari per regolamentare il traffico gettano la spugna e sospendono il loro operato. Il motivo? Una di loro è stata investita in via Carmine, “soprattutto in prossimità delle scuole il pericolo è costante”. Quotidianamente le zone Ztl non vengono rispettate: auto che sfrecciano incuranti dell’incolumità di bambini, ragazzi, genitori ed operatori scolastici. Ma anche transito di automezzi non autorizzati: tante le segnalazioni che si susseguono, giorno dopo giorno, e che hanno indotto la minoranza in consiglio a inoltrare una nuova proposta al fine di tutelare i cittadini. “La Polizia locale, da sola, non è in grado di garantire il massimo della sicurezza: la carenza di organico non consente di strutturare un servizio adeguato alle esigenze”. Sabrina Stara (FdI), ha avanzato – durante il Consiglio comunale di ieri – la proposta di impiantare: cartelli di varco elettronici, dotati di telecamere per rilevare le targhe e misuratori di velocità;.segnaletica informativa luminosa, in grado di stimolare l’attenzione degli automobilisti, evidenziando le zone Ztl e le relative prescrizioni; sistema di monitoraggio collegato alla centrale operativa per il controllo e la gestione del traffico in tempo reale.

La proposta è la sintesi di un progetto in grado di migliorare notevolmente la sicurezza, razionalizzare l’impiego della Polizia locale, educare alla guida prudente e rispettosa, ridurre drasticamente il rischio incidenti.

La proposta della Consigliera Stara è stata sostenuta dal Capogruppo Stefano Demontis e dalla Consigliera Niside Muscas.