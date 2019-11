Cagliari, paura a Is Mirrionis: ragazzini fanno esplodere maxi petardo dentro un passo carrabile

L’esplosione, molto forte, all’inizio ha fatto pensare che potesse trattarsi di una bomba. Invece, il boato che hanno sentito decine di residenti e passanti in via Anglona, nel rione cagliaritano di Is Mirrionis, verso le undici, era dovuto a un maxi petardo, fatto esplodere da alcuni giovani dentro un passo carrabile, proprio davanti ad un bar. Tante le chiamate fatte nei minuti successivi al 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una pattuglia della squadra volante: per terra sono stati trovati i resti del petardo. Dagli accertamenti svolti, ad accendere e far scoppiare il petardo dovrebbero essere stati dei ragazzini. Fortunatamente non si registra nessun ferito.