Cagliari, ruba una Smart e rapina quattro donne in due ore: 29enne pregiudicato in manette

Ha preso di mira quattro donne, tutte sole. Massimo Saba, 29enne cagliaritano, pregiudicato, in appena due ore ha rapinato quattro persone. È successo tutto lunedì scorso, partendo dal parcheggio esterno del centro commerciale I Mulini: lì, l’uomo, ha minacciato con un coltello una donna al volante di una Smart, riuscendo a scappare con l’auto. A quel punto si è diretto a Monserrato: dopo aver individuato una donna a passeggio da sola, si è avvicinato e le ha strappato la borsa da palestra che aveva a tracolla. Pochi minuti dopo, sempre armato, la terza vittima: una ragazza seduta alla fermata “Redentore” della metropolitana leggera. Saba le ha puntato alla gola la chiave dell’auto: “Dammi lo zaino”. La donna, però, si è messa a urlare e lui è scappato. L’ultima aggressione con rapina è avvenuta a Selargius: il ventinovenne ha sorpreso alle spalle una donna mentre stava entrando nell’auto, prendendola a pugni in faccia pur di rubarle la borsetta. Le indagini della squadra mobile, agli ordini del dirigente Roberto Pititto, sono state rapidissime. Massimo Saba è stato incastrato grazie alle telecamere esterne del centro commerciale di via Piero della Francesca.

“Gli agenti l’hanno trovato in una casa a Selargius. Ha tentato di aggredire i poliziotti e ha cercato di ferirsi, ma senza riuscirci”, spiega Pititto. “Dopo l’arresto e le formalità di rito, il ventinovenne è stato rinchiuso nel carcere di Uta”.