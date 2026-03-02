Cagliari, operatore ecologico preso a pugni, alta tensione all’ecocentro di Sant’Elia: il contenitore degli elettrodomestici era già pieno, un cittadino, non potendo scaricare l’ingombrante, ha aggredito fisicamente il lavoratore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, l’operatore è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. L’assessora Luisa Giua Marassi: “Ricordiamo che i lavoratori degli ecocentri e del servizio in genere eseguono le direttive loro impartite e devono necessariamente far rispettare i limiti e le regole prestabilite dal servizio”.

L’episodio è accaduto pochi giorni fa e ha generato preoccupazione tra i presenti, ordinatamente in fila, che hanno assistito impotenti all’inaspettata aggressione.

L’assessora alla ecologia urbana Marassi a Casteddu Online spiega: “Le autorità competenti faranno le verifiche del caso.

Intanto il mio assessorato esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza a questo lavoratore cui auguriamo una pronta guarigione.

Questa amministrazione comprende che talvolta ci possano essere dei disagi ma ogni criticità deve sempre essere affrontata con pazienza e ragionevolezza.

A breve l’ecocentro di via San Paolo riprenderà a funzionare a pieno servizio alleggerendo l’ecoentro di Sant’Elia.

Inoltre stiamo lavorando per completare la stazione di San Lorenzo che avrà un ulteriore più piccolo ecoentro.

Inoltre a brevissimo introdurremo alcune modifiche alle regole e al funzionamento degli ecocentri in maniera tale da aumentarne la capienza per alcune frazioni e dare maggiore elasticità agli utenti.

Intendiamo infatti incentivare in tutti i modi i cittadini e le cittadine che si recano negli ecocentri per conferire rifiuti differenziati: ciò che aumenterà la percentuale di rifiuti differenziati e disincentiverà gli abbandoni”.

Luisa Giua Marassi aggiunge che “il conferimento degli ingombranti (come l’elettrodomestico che ha generato l’episodio) può essere effettuato comodamente a casa propria col servizio ritiro ingombranti compreso nel costo generale del servizio dí igiene urbana”.