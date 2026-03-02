Un 18enne algerino è stato arrestato dai carabinieri di Iglesias per tentata violenza sessuale su una ragazza di 16 anni. E’ stato fermato nella notte, dopo che la vittima aveva chiesto aiuto al 112.

Secondo la ricostruzione, il 18enne avrebbe bloccato la 16enne vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, tentando di baciarla e molestarla. La ragazza ha reagito urlando e chiedendo aiuto a un passante, che ha messo in fuga il ragazzo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno identificato il 18enne, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato al centro di accoglienza straordinaria di Monastie: è stato arrestato e oggi il provvedimento è stato convalidato, con l’obbligo di firma.

L’arresto è stato possibile grazie alla pronta reazione della vittima e all’intervento dei carabinieri, che hanno agito con rapidità e professionalità per garantire la sicurezza della ragazza.