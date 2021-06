Cagliari, operatore del filobus ferito durante i lavori in piazza Matteotti: colpito da una delle aste

Soccorso dai Vigili del Fuoco un operatore a Cagliari, rimasto ferito durante i lavori di manutenzione della linea del filobus, affidato al personale sanitario. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 14 in piazza Matteotti a Cagliari per soccorrere un operatore che stava effettuando dei lavori di manutenzione sui cavi della rete aerea elettrica bifilare del filobus di linea, colpito da una delle aste di captazione del veicolo è rimasto ferito sopra l’automezzo.

La sala operativa 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento, dove gli operatori VVF con l’ausilio dell’autoscala hanno raggiunto il ferito, portato a terra lo hanno affidato agli operatori sanitari inviati dal Servizio territoriale di emergenza del 118, dai primi accertamenti non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti agenti della Polizia Locale di Cagliari per la viabilità e per quanto di loro competenza. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.