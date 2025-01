Cagliari, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto per migliorare la vita dei malati di fibromialgia

A dare la notizia è stato il consigliere comunale Alessio Alias: “Con grande soddisfazione, annuncio che il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che ho proposto per migliorare la qualità della vita delle persone affette da fibromialgia”. Si procederà dunque alla creazione di un centro polispecialistico nella città dedicato alla fibromialgia, all’attuazione della legge regionale per l’esenzione dal ticket sanitario e al rinnovo ed alla stabilizzazione del contributo economico regionale. Il progetto sarà inoltre interessato dalla collaborazione con associazioni per iniziative di sensibilizzazione e la promozione dell’inserimento della fibromialgia nei LEA nazionali e nelle tabelle di invalidità civile. “Questo risultato è il frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza e minoranza, dimostrando che il Consiglio Comunale può unirsi per rispondere alle esigenze dei cittadini” ha sottolineato Alias, che nel frattempo assicura: “Continueremo a lavorare per trasformare queste iniziative in realtà tangibili”.