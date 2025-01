Cagliari, autobus bloccato per due ore nell’inferno di via Dante: il bus tra i cantieri non riesce a svoltare, passeggeri infuriati. La denuncia dell’ex assessore Ettore Businco: “Via Dante. Questa mattina. Il bus del CTM è bloccato per circa 2 ore perché avendo la corsia di destra chiusa per lavori, non riesce a svoltare in quella di sinistra che è stata ristretta dai geni della viabilità del Comune di Cagliari. Io chiederei al dirigente di venire a vedere questa porcheria che è il risultato di una guerra alle auto dichiarata da persone di dubbia capacità”, sostiene Businco.