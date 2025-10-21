La vicenda affonda le radici in un progetto mai realizzato: il parcheggio interrato previsto sotto il fronte mare di via Roma, affidato al Consorzio nazionale cooperativa di produzione e lavoro “Ciro Menotti”. L’opera, destinata a ridisegnare il rapporto tra città e porto, venne poi abbandonata dall’amministrazione comunale, che decise di cambiare rotta e puntare sul nuovo viale firmato dall’architetto Stefano Boeri.

La rescissione unilaterale del contratto d’appalto, ritenuta dai giudici priva di giustificazione, ha aperto una lunga battaglia legale culminata nella sentenza della Corte d’appello di Cagliari, opposta a quella di primo grado che aveva invece dato ragione al comune: a luglio scorso i magistrati hanno condannato il comune a versare 582.734 euro, più interessi dal 2018, alle imprese che avevano vinto la gara. Oggi lo stanziamento con una delle variazioni di bilancio all’ordine del giorno del consiglio di palazzo Bacaredda.