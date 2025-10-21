dalle 6 del mattino alle 10 di notte”.

Sono i nuovi mezzi della flotta Ctm entrati in servizio, comodi e puliti ma “fastidiosi” per quella voce registrata che si ripete a ogni fermata. “Sono il portavoce di un condominio che si trova presso la fermata della linea 1 del Ctm” spiega C.P. “e purtroppo da mesi viviamo l’incubodi non riuscire piu a riposare, in quanto da quando sono entrati inservizio i nuovi autobus elettrici ( per capirci quelli con la livreablu) Ctm ha deciso che per tutte le fermate e tutti i capolinea cidebba essere una voce registrata che notifica la direzione del mezzo, molto simile a quello che succede nelle metro delle grandi metropoli,peccato, però, che non siamo sottoterra e che non siamo una metropoli come Londra”.

“Questa voce viene emessa a volume esagerato, ben al di sopra dei limiti utili per l’ipotetico servizio che vorrebbe offrire, e non solo non porta alcun giovamento, in quanto i cittadini sanno benissimo che autobus

stanno prendendo, ma disturbano a tutte le ore la quiete pubblica”. Si parla di una voce registrata “che si ripete anche 10 volte ogni 15 minuti, come se ci fosse una persona con un megafono che urla sotto casa

dalle 6 del mattino alle 10 di notte”.

Non solo: “Tanti i reclami già presentati, non viene escluso il ricorso legale qualora l’azienda non prenda provvedimenti per eliminare i disagi a noi cittadini”.