di non riuscire piu a riposare, in quanto da quando sono entrati in
servizio i nuovi autobus elettrici ( per capirci quelli con la livrea
blu) Ctm ha deciso che per tutte le fermate e tutti i capolinea ci
debba essere una voce registrata che notifica la direzione del mezzo, molto simile a quello che succede nelle metro delle grandi metropoli,
peccato, però, che non siamo sottoterra e che non siamo una metropoli come Londra”.
“Questa voce viene emessa a volume esagerato, ben al di sopra dei limiti utili per l’ipotetico servizio che vorrebbe offrire, e non solo non porta alcun giovamento, in quanto i cittadini sanno benissimo che autobus
stanno prendendo, ma disturbano a tutte le ore la quiete pubblica”. Si parla di una voce registrata “che si ripete anche 10 volte ogni 15 minuti, come se ci fosse una persona con un megafono che urla sotto casa
dalle 6 del mattino alle 10 di notte”.
Non solo: “Tanti i reclami già presentati, non viene escluso il ricorso legale qualora l’azienda non prenda provvedimenti per eliminare i disagi a noi cittadini”.