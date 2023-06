Cagliari, occupano un appartamento sequestrato a Is Mirrionis: nei guai una coppia di pregiudicati

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, per invasione di edifici e violazione di sigilli, un quarantenne e una cinquantenne, entrambi cagliaritani e con precedenti denunce a carico. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro. Recatisi in via Carlo Baudi di Vesme, hanno appurato la presenza dei due all’interno di un’abitazione sottoposta il 24 maggio scorso a sequestro preventivo da parte del GIP presso il Tribunale del capoluogo, occupandola senza l’autorizzazione dell’E.R.P. del Comune di Cagliari, proprietaria dell’immobile