Nascondeva in casa coca e hashish: denunciato un pusher di 29 anni a Iglesias

Ieri a Iglesias, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un ventitreenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine. Lo stesso era stato fermato su strada a un posto di controllo e perquisito. Sulla sua persona sono stati rinvenuti tre grammi di marijuana e addosso a un 29enne che si trovava con lui, 1,2 grammi dello stesso stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare, compiuta presso l’abitazione del primo, ha consentito di rinvenire ulteriore mezzo grammo di cocaina, 2 g di hashish, 2 bilancini di precisione, e materiale utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, vale a dire delle bustine in cellophane. Al termine della verbalizzazione di quanto compiuto, i Carabinieri hanno ristretto il giovane, agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. Il 29enne è stato invece segnalato alla Prefettura del capoluogo come assuntore di stupefacenti.