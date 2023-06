Perquisito dopo la rissa coi familiari e trovato in possesso di droga: pregiudicato di Cagliari denunciato per spaccio

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, dopo un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne del luogo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine.

Dopo una segnalazione telefonica arrivata alla centrale operativa di via Nuoro, a proposito di un violento litigio in corso in una via del centro storico di Cagliari, la pattuglia di turno è intervenuta in quell’abitazione dove l’uomo aveva ingaggiato un pesante alterco con i propri familiari conviventi. Entrati nella casa, i militari dell’Arma hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo poi denunciato. Nel corso della stessa sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’interessato: 230 euro in banconote di vario taglio, verosimile provetto di attività di spaccio, un bilancino di precisione, 26 flaconi di metadone la cui provenienza non era documentata, 28 dosi, pari a quasi 6 grammi di eroina, 8 compresse del medicinale Rivotril che ha effetti psicotropi, una infiorescenza pari a 1,07 g di canapa indiana. L’uomo avrà presto un processo presso il Tribunale di Cagliari.