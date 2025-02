Cagliari, nuove strisce pedonali rialzate anche in viaĺe Poetto, proprio dove a luglio perse la vita Giovanni Fanni. Dopo viale Colombo, dove a fine novembre venne travolta e uccisa la giovane studentessa mentre si recava a scuola, un altro punto nevralgico della città viene interessato dai lavori annunciati poche settimane fa dal sindaco Massimo Zedda.

Era il 28 luglio quando Fanni attraversò la via con la famiglia: uno scooter elettrico lo travolse non prima di aver salvato la vita al proprio figlio. Un dramma che accese ancora una volta le luci sulla sicurezza stradale. La prima decade di dicembre dello scorso anno, hanno preso il via i lavori tanto attesi per la realizzazione di passaggi pedonali rialzati e il rinforzo di quelli già presenti: da viale Colombo a viale Diaz, come viale Poetto e via Stamira e con un milione di euro si potrà procedere con la prosecuzione dei lavori nelle strade vicine alle scuole, oltre a quelle con il più alto tasso di incidenti registrati.