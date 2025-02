Via Roma, operazione secondo tratto: ecco le ruspe in azione, i lavori ingabbieranno Cagliari per anni. Come vedete nella foto di Maurizio Savigni, sono cominciati i primi sopralluoghi sui lavori che serviranno a realizzare la seconda parte di quelli che molti chiamano già “la piazza mancata”. sfuma la possibilità che il sindaco Zedda rinunci all’opera, che rischia di bloccarsi per molto tempo per la possibile presenza di importanti reperti archeologici. Insomma: nessuno, nemmeno il Comune sa quanto tempo ci virrà per chiudere questa operazione e riaprire finalmente via Roma al traffico. Con la grande incognita degli autobus che nel frattempo saranno “sfrattati” dalla metro nella corsia centrale di via Roma, e teoricamente dovrebbero passare nella stessa carreggiata più stretta del lato portici del futuro. Intanto le ruspe vanno, e i 675 giorni servire per realizzare il primo tratto della via Roma (al momento inutile perchè è una strada strozzata, ma con le altalene per i giochi dei bambini a un passo dall’asfalto) difficilmente basteranno per il secondo round. Si prevedono enormi disagi alla circolazione e soprattutto per i commercianti e i residenti di tutta la Marina e di Stampace.