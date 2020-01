Cagliari, notte di violenza in via Newton: uomo rapinato e aggredito fuori da una discoteca

Un ragazzo è stato derubato e aggredito fuori da una discoteca di Cagliari, in quella via Newton teatro, ancora una volta, di un episodio grave. Il fatto è avvenuto verso le 5 del mattino di domenica: la vittima, un uomo di circa 40 anni stando ai dati in possesso alla polizia, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi. Uno di loro è riuscito a strappargli una catenina dal collo, e sono anche volati colpi. Uno ha raggiunto in pieno volto il malcapitato, ferendolo. Alcuni passanti hanno subito dato l’allarme, e sul posto sono intervenute una pattuglia della squadra volante e un’ambulanza del 118. L’uomo si è fatto medicare sul posto e ha raccontato la sua versione dei fatti agli agenti. La palla, adesso, è passata agli investigatori della squadra mobile, agli ordini del dirigente Roberto Pititto: i poliziotti sono già sulle tracce del gruppo di balordi, e non è escluso che qualche importante sviluppo possa già esserci nelle prossime ore.