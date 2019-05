Cagliari, notte di paura in via Sassari: incendiato un minimarket pakistano

Prima una delle vetrine che affacciano sulla via Malta distrutta, presumibilmente, a sassate, poi il fuoco. Attentato incendiario contro un minimarket pakistano in via Sassari, a Cagliari. Il fatto è avvenuto nel cuore della notte, alle 2:30 di lunedì scorso. L’allarme, fortunatamente, è stato dato quasi subito, e il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco, impedendo alle fiamme di distruggere tutto il locale. Il proprietario, contattato da Casteddu Online, ha detto di aver già segnalato il fatto alle Forze dell’ordine: “Stasera andrò dai carabinieri per presentare la denuncia”.