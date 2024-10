Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La malamovida, fatta di schiamazzi e di ubriacature a go go da parte di giovani e giovanissimi “dimenticati” nei weekend dalle famiglie, per i residenti della Marina di Cagliari è solo uno dei tanti problemi. Ne rione portuale, infatti, le ultime notti sono state a lume di candela per l’assenza di illuminazione in varie strade, da via Baylle a via Sardegna, e per la guerra quotidiana contro gli automobilisti sprovvisti dei pass Ztl che occupano i pochi stalli rimasti a disposizione di chi abita alla Marina. I racconti-denuncia, con tanto di foto a contorno di situazioni diventate insostenibili.

Tutto mentre, anche nel quartiere, vanno avanti serrati i controlli della polizia Locale per il rispetto del suolo pubblico. Negli ultimi giorni, tra le varie multe staccate, anche quella al gestore di un locale food trovato con uno dei tavoli esterni che sbordava di pochi centimetri.