Cagliari, via transenne e impalcature dalle mura storiche di Castello: al via i lavori vicino alla Torre dell’Elefante

Terminate le operazioni in via dei Genovesi e via Don Bosco, entro pochi giorni inizieranno i lavori vicino alla Torre dell’Elefante, nel quartiere Castello. Continuano dunque i lavori di messa in sicurezza di alcuni punti critici delle mura storiche di Cagliari. “L’obiettivo è quello di riconsegnare alla città un patrimonio dal valore inestimabile – afferma l’assessore alla Mobilità e lavori pubblici, Yuri Marcialis – libero finalmente dalle transenne che da troppo tempo ne oscuravano la bellezza. Siamo ormai in dirittura d’arrivo: abbiamo eliminato le transenne e a breve completeremo la rimozione delle impalcature di via Cammino Nuovo. Restituire decoro e sicurezza alle nostre mura storiche non è solo un dovere, ma un gesto d’amore verso la città”. Entro pochi giorni comincerà l’intervento sulle mura adiacenti alla Torre dell’Elefante. “Anche qui ci impegneremo affinché i lavori siano conclusi nel minor tempo possibile. Questo è solo l’inizio di un percorso più ampio per valorizzare il nostro patrimonio e migliorare la vivibilità della città”.