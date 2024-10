Più biciclette e mezzi pubblici, un piano straordinario per la casa e turismo internazionale: ecco la Cagliari di Zedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Biciclette e mezzi pubblici contro traffico e inquinamento, un piano straordinario per la casa, tari ridotta a chi affitta a prezzi calmierati. E poi cultura, turismo, la consulta giovanile, un palazzo dello sport e il nuovo stadio a Sant’Elia con la riqualificazione delle zone circostanti. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha presentato in consiglio comunale il suo programma per i prossimi 5 anni.

“Una città che voglia guardare al futuro deve coinvolgere, attivamente, la sua cittadinanza nella costruzione di un ambiente urbano più inclusivo e sostenibile”, ha detto Zedda. “Attraverso politiche di rigenerazione urbana, promozione della partecipazione democratica e della comprensione interculturale, miglioramento dei servizi, delle infrastrutture e della qualità della vita. Vogliamo costruire una comunità più coesa, integrata e inclusiva”. Zedda ha parlato di apertura degli uffici di città, ex sedi circoscrizionali, di “piano straordinario per la casa e il diritto all’abitare” e di “avvio della consulta giovanile comunale”. Per quanto riguarda lo sport, saranno individuate “fonti di finanziamento per il Palazzo dello Sport” e di “realizzazione del nuovo stadio a Sant’Elia, con focus sulla valorizzazione del territorio circostante”.

Inevitabile il passaggio su Cagliari città turistica. Obiettivi: crescita dell’offerta culturale, aumento delle iniziative comunali e private. Cultura, patrimonio, arte come attrattori di turismo internazionale. Poi mobilità sostenibile contro traffico e inquinamento, linea verde in città anche con piani per decongestionare il traffico in centro e promozione della mobilità alternativa e piste ciclabili incentivando l’uso dei mezzi pubblici, delle biciclette e degli spostamenti a piedi per ridurre il traffico veicolare privato. Fra le novità previste l’apertura degli uffici di città, ex sedi circoscrizionali, di un piano straordinario per la casa e il diritto all’abitare e dell’avvio della consulta giovanile comunale. Per quanto riguarda lo sport, il sindaco ha ribadito due dei temi di particolare interesse come l’individuazione delle fonti di finanziamento per il Palazzo dello Sport e la realizzazione del nuovo stadio a Sant’Elia, con focus sulla valorizzazione del territorio circostante. Infine la stangata tari con riduzione solo per coloro che affittano a prezzi calmierati e un piano di sviluppo per Pirri.