A Cagliari a febbraio 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) registra un aumento dello 0,5% su base mensile, dato stabile rispetto alla variazione registrata a gennaio. Su base annua l’inflazione sale all’1,1%, in crescita rispetto allo 0,8% del mese precedente.

Tra i principali aumenti si segnalano quelli nei beni alimentari, in particolare per alimenti pronti e prodotti lattiero-caseari e uova, mentre un calo si registra nella voce caffè e succedanei.

In crescita anche il comparto bevande alcoliche e tabacchi, con incrementi per tabacco, birra e altre bevande alcoliche.

Per quanto riguarda abitazione, acqua ed energia, l’indice segna un aumento mensile dello 0,3% e un incremento tendenziale del 2,6%, trainato soprattutto da combustibili liquidi, gas ed elettricità.

Nel settore dei trasporti si registra una variazione congiunturale positiva dello 0,4% e un aumento tendenziale dello 0,1%, con rialzi per il trasporto aereo passeggeri e per carburanti e lubrificanti. In calo invece il trasporto marittimo e quello ferroviario.

In aumento anche i prezzi nel comparto ricreazione, sport e cultura, con rincari per servizi veterinari, viaggi tutto compreso e prodotti per il giardino. Stabili invece istruzione e servizi sanitari.

Nel complesso, l’andamento dei prezzi a Cagliari nel mese di febbraio conferma una dinamica inflazionistica moderata ma in lieve ripresa rispetto all’inizio dell’anno.