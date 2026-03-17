I carabinieri della stazione di Pirri hanno arrestato un 30enne residente a Cagliari, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione emesso dall’ufficio di sorveglianza del capoluogo.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni previste dall’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alla quale l’uomo era sottoposto dopo una precedente condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La costante attività di controllo svolta dai militari dell’Arma ha permesso di accertare le inosservanze, portando il giudice di sorveglianza a revocare il beneficio e a disporre l’immediato ritorno in carcere.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato accompagnato alla casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.