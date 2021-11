“A Cagliari i no vax stanno contagiando gli anziani fragili già vaccinati: subito la terza dose ai nonni”

Attualmente al Binaghi, ospedale Covid dell’area di Cagliari, ci sono 29 ricoverati in area medica e 2 in terapia intensiva. Diciotto ricoverati in area medica sono vaccinati con doppia dose e undici non vaccinati. Tutti i 18 vaccinati sono over 70 con pluripatologie vaccinati a febbraio/marzo e per cui il vaccino (a causa delle loro patologie) non ha avuto un risultato immunizzante. Gli 11 non vaccinati sono under 50 sani.