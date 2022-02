Cagliari, niente vaccino: sospesi 5 magistrati over 50

Cinque magistrati ultracinquantenni (togati e onorari) non vaccinati da ieri non possono entrare in tribunale a lavorare. E’ l’effetto delle norme anti Covid varate dal Governo Draghi. L’attività di Palazzo Giustizia non verrà paralizzata dal momento che i 5 togati senza Green pass sono una minima parte rispetto ai 160 giudici in servizio in piazza Repubblica. Molti di più invece gli avvocati che sono tuttavia un numero notevolmente maggiore. I non vaccinati saranno sospesi sino al 15 giugno: chi viola la norma e si presenta in ufficio senza green pass commette un illecito disciplinare. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.