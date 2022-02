Furti a Cagliari e Elmas, la polizia ha identificato un 43enne marocchino

Cagliari, identificato un ladro seriale. Denunciato un 43enne straniero.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno indagato in stato di libertà il presunto autore di diversi furti perpetrati in città e nel comune di Elmas. L’uomo è un 43enne di originario del Marocco con precedenti di polizia.

L’attività è iniziata dopo che un dipendente di un noto negozio di abbigliamento del centro cittadino ha denunciato il furto del cellulare i primi giorni di gennaio. Il secondo “colpo” è stato messo a segno presso il punto vendita di un negozio di elettronica dove è stato asportato un monopattino elettrico. Successivamente sempre in un negozio di abbigliamento del centro cittadino è stato prelevato un altro cellulare di una dipendente. L’ultimo furto è avvenuto in un locale di Elmas dove, anche in questa circostanza è stato sottratto un telefono.

L’identificazione dell’uomo è avvenuta perché gli Agenti della Squadra Volante hanno visto che il modus operandi era riconducibile ad un soggetto già noto agli stessi poliziotti.

L’uomo è stato quindi identificato e salva la presunzione di non colpevolezza, è stato indagato in stato libertà per furto aggravato e inottemperanza all’ordine del Questore in quanto irregolare nel territorio nazionale.