Cagliari, nessun segno di violenza sul corpo di Andrea Capone: fatale la caduta all’hotel Tirso

Nessun segno di violenza, la morte del 43enne Andrea Capone, ex giocatore del Cagliari, è da attribuire o a un malore improvviso o a una caduta per le scale della suite dell’hotel Tirso nel quale stava soggiornando dopo una serata di festa con amici nella vicina zona di Su Siccu. L’autopsia, durata circa 3 ore, ha escluso qualunque forma di violenza: Capone, ritrovato domenica mattina riverso sul pavimento della sua stanza, aveva una ferita alla testa. Le verifiche mediche hanno permesso di accertare le cause non violente del decesso, quindi.