Dopo due lunghi anni di chiusura e lavori, oggi Via Roma ha finalmente riaperto al pubblico, mostrando il suo nuovo volto. Un’inaugurazione tanto attesa dai cittadini, che non hanno perso l’occasione per una passeggiata esplorativa lungo la rinnovata arteria cittadina. Tra le varie novità, spicca un piccolo parco giochi per bambini, posizionato con vista sul mare, che questa mattina ha attirato numerosi genitori a recarsi con i propri piccoli per trascorrere qualche momento di divertimento all’aria aperta. Tuttavia, non sono mancate le polemiche riguardanti la scelta dell’ubicazione di quest’ultimo, che si trova a essere diviso tra smog e aria di mare, sorgendo appunto a pochi passi dal traffico intenso della via. Particolare preoccupazione anche per quanto riguarda la sicurezza, molti cittadini hanno espresso alcune perplessità sulla possibilità di rendere l’area più sicura, arrivando a prendere in considerazione l’installazione di barriere protettive.