Cagliari, muffa e pioggia di calcinacci in via Pontano: “Così rischiamo la vita da dieci anni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La muffa ha ormai fatto radici ed è prosperata a tal punto, tra i portici di via Pontano e via Tommaseo a Cagliari, che forse l’unica soluzione sarebbe quella di abbatterli e ricostruirli. I calcinacci, pezzi di cemento, continuano a cadere senza preavviso: “L’ultima volta pochi giorni fa”, denuncia uno dei tanti residenti dei palazzi che poggiano sul portico, Roberto Atzori. “È una situazione pericolosa e di degrado in cui i portici versano da circa un decennio e la situazione peggiora di giorno in giorno”. I tentativi di metterci una pezza? Andati a vuoto: “Le amministrazioni comunali che si sono succedute, non hanno mai posto rimedio macchiandosi di gravi negligenze mettendo a rischio l’incolumità pubblica”. La zona è molto frequentata anche per l a presenza di uffici e parcheggi sotterranei.

“Dalle foto ci si può rendere conto di quanto scrivo”, prosegue il cittadino. L’unico augurio è che chi di dovere, o il privato o il Comune, intervengano prima che qualche pezzo di cemento possa accadere sulla testa dei passanti.