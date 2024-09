Assemini, una pioggia di milioni in arrivo dalla Regione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Con la Legge Regionale n. 13 del 18/09/2024 sono state assegnate importanti risorse per gli enti locali della Sardegna, tra i quali, anche per il Comune di Assemini. Tali finanziamenti, derivanti

dall’assestamento di bilancio approvato in Consiglio Regionale, rappresentano un’importante

opportunità per sostenere e promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità.

In particolare, i fondi sono che arriveranno nelle casse del Comune sono destinati ai seguenti

progetti: 180 mila euro per lavori di rinnovamento e implementazione dell’impianto di climatizzazione

delle scuole di Via di Vittorio.

481,529,10 per il proseguo dei lavori del Centro Pilota della Ceramica, nell’ambito del progetto “Ceramica e innovazione”, miglioramento dei servizi sociali destinati al trasporto degli alunni disabili. E’ stato stanziato un importo di 1.400.000 destinato alle Province e alle Città Metropolitane, le quali si occuperanno di ripartire le risorse, sulla base degli alunni presenti nei territori. E ancora: 325 mila euro di Fondo Unico regionale destinato al Comune di Assemini, sono stati

incrementati di 30 milioni gli stanziamenti per tutti i Comuni della Sardegna. Si tratta del

fondo relativo al sostegno delle spese di funzionamento dei comuni, il cui utilizzo è libero a discrezione dell’amministrazione comunale per progetti e spese di vario titolo: dalle spese di

funzionamento in senso stretto agli eventi culturali, dai contributi alle associazioni e ai cittadini ai lavori di manutenzione.

Per il Comune di Assemini arriverà un importo del fondo, in corso di ripartizione, che si aggira attorno ai 325 mila euro.

“Tali risorse, che intervengono anche per risolvere problematiche conosciute da diversi anni, saranno

decisamente utili per le casse del nostro Comune. Per questo, il nostro ringraziamento va senza dubbio al nostro Portavoce Gianluca Mandas, al Consiglio e all’Amministrazione regionale tutta, per il costante ascolto delle esigenze dei territori. Vigileremo, come gruppo presente in Consiglio Comunale, affinché le risorse, in particolare quelle libere, vengano effettivamente utilizzate e spese

per interventi utili alla comunità asseminese” comunica il Gruppo Territoriale M5s Assemini.