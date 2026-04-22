Cagliari, ragazzine molestate e scippate da una trentina di uomini che quotidianamente stazionano davanti all’ingresso dell’Arst: “Abbiamo paura, non ci sono forze dell’ordine e siamo costrette a chiedere alle guardie giurate di scortarci sino alla fermata dei bus”. Il racconto shock da parte di un gruppo di viaggiatori che lancia un appello alle istituzioni: “Aiutateci”.

L’ultimo episodio è avvenuto questa mattina: “Abbiamo richiesto l’ausilio delle guardie per transitare lungo il marciapiede. Molestano soprattutto noi ragazze, ma anche donne, signori”.

A causa dei lavori per la realizzazione della metro, la strada è chiusa. Come ben si nota dalla foto inviata alla redazione di Casteddu Online, il marciapiede è invaso da “giovani uomini di origine straniera” che non permettono il transito agevolato. “Fanno di tutto, violenze di ogni genere. Noi viaggiatori, come tutti i passanti, vogliamo poter camminare tranquilli e raggiungere le fermate dei bus in sicurezza, entrare nella stazione dell’Arst senza problemi e senza dover chiedere aiuto alle guardie. Inoltre la notte non c’è una illuminazione sufficiente, è buio e la paura aumenta. Chiediamo alle istituzioni di intervenire prima che possa accadere qualcosa di ben più grave”.