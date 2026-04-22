Al via a Quartu già dall’estate 2026 un servizio sperimentale di trasporto pubblico che interesserà tutto il lunghissimo litorale costiero. Verrà finanziato con i fondi dell’imposta di soggiorno, che come annunciato dall’Amministrazione comunale nel momento dell’istituzione genera risorse utili per il turismo, e quindi permette di accrescere i servizi per la fruizione delle spiagge, del mare, del territorio quartese, e naturalmente anche a vantaggio delle attività economiche che operano nel tratto costiero del territorio.

Il servizio, che sarà in capo al CTM, prevede il capolinea in via Beethoven, dove ci sarà un ampio parcheggio di scambio. Si svolgerà lungo la direttrice via S’Arrulloni, viale Colombo, Poetto, per poi entrare nella SP17 (via Leonardo da Vinci) e arrivare fino alla spiaggia di Marongiu, al confine Est del territorio quartese, con le fermate che verranno individuate dalla motorizzazione e dal CTM.

“Stiamo rendendo fruibili con i mezzi pubblici gli interi 26 chilometri della costa quartese, una grande novità sia per l’utenza cittadina che per l’utenza turistica – spiega il Sindaco Graziano Milia -. Ci consentirà infatti di stemperare la richiesta di parcheggi al Poetto, che sarà raggiungibile in pochi minuti dalla partenza, a vantaggio in primis dei quartesi, che potranno lasciare l’auto in via Beethoven. Inoltre alleggeriremo la pressione dei parcheggi anche nella zona di Mari Pintau, dove in estate è ormai diventata inopportuna abitudine parcheggiare lungostrada. La novità ha ovviamente anche una grande valenza turistica: le fermate del CTM infatti già attualmente sono ubicate in prossimità degli alberghi della costa, ma il servizio andrà a interessare anche tutto il settore dell’extra-alberghiero, che per quanto concerne Quartu è concentrato soprattutto nel litorale”.

Residenti e turisti potranno così usufruire del nuovo servizio acquistando il biglietto a prezzi calmierati, con un costo quindi accessibilissimo. Sarà attivo già dai prossimi mesi estivi, dando ulteriore spinta a un settore che già l’anno scorso ha fatto registrare un forte trend di crescita per la città di Quartu.