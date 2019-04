Paura a Cagliari, auto contro metro in via Galvani

Incidente stradale questa sera in via Galvani. Una Suzuki Alto, condotta da un 55enne di Cagliari, mentre percorreva via Galvani, con direzione viale Marconi, all’incrocio semaforizzato che regola il transito della metro Cagliari si è scontrata con un convoglio della metropolitana di superficie che transitava in quel momento con direzione Piazza Repubblica – Policlinico. A causa dell’urto la Suzuki girava di 90 gradi. Nessuno dei conducenti e dei passeggeri della metro ha riportato danni fisici e neppure il conducente ha riportato ferite se non un grande spavento. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge..