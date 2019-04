Cagliari, il boom dei prodotti “hot” in farmacia: lubrificanti, gel e mini-vibratori wireless

Nessuna restrizione sull’età, bastano due semplici gesti: inserimento del denaro e digitazione del codice. Fuori da molte farmacie di Cagliari arrivano i distributori automatici, attivi 24 ore su 24, dove è possibile acquistare, anche, prodotti per il piacere della coppia. Ci sono lubrificanti per “tutti i gusti”, all’aroma di fragola e banana, ma anche mini-vibratori senza fil dotati di telecomando per essere “attivati” a distanza. Ogni acquisto avviene in pieno anonimato, e gli affari per i farmacisti cagliaritani aumentano. “Ma non chiamiamoli prodotti ‘hot’, è un’esagerazione. Partendo dai profilattici, per esempio, sono tutti prodotti che o contribuiscono a evitare la trasmissione di certe malattie o che fungono da coadiutore alla vita di un qualunque tipo di coppia, non solo uomo e donna”, spiega Davide Alberghina, farmacista di piazza Repubblica. Anche da lui è possibile acquistare questo o quel prodotto che contribuisce ad aumentare l’intesa sessuale: “Le vendite sono aumentate, anche perché le persone timide non devono più recarsi al bancone e chiedere a me o alle mie colleghe. Sono oggetti che si vendono da sempre, rientrano appieno nel commercio libero”.

“Tra i più timidi ci sono soprattutto i quarantenni e i sessantenni”, confessa Alberghina, “ è chiaro che alcuni argomenti sono difficili da affrontare, gli stessi giovani d’oggi hanno qualche difficoltà”. E tra chi non è ancora tecnologico e preferisce chiedere un gel rilassante o un mini-vibratore direttamente ai farmacisti, fioccano le scuse? “No, assolutamente. Chiunque compra è chiaro che lo sta facendo per se stesso e non per il proprio cane o il proprio gatto”, dice, ridendo, Alberghina.