Nuovo cantiere e nuove regole in viale Diaz, dal 6 ottobre a maggio 2026 saranno effettuate modifiche importanti per la circolazione.

Per la realizzazione dei lavori della Metropolitana leggera di Cagliari (collegamento Repubblica – Stazione RFI), cambia la circolazione veicolare nel viale Diaz, nel tratto compreso tra via Della Stazione Vecchia e via Pirastu.

Ecco le prescrizioni da osservare dal 6 ottobre 2025 al 25 maggio 2026. Viale Diaz (tratto via Della Stazione Vecchia – via Pirastu):

restringimento della carreggiata, in entrambi i sensi marcia, con n. 1 corsia (per senso di marcia) residua aperta alla circolazione veicolare da 3.50 metri di larghezza.

Divieto di sosta, con rimozione coatta in entrambi i sensi marcia, con validità 0-24; limite di velocità di 30 Km/ora in entrambi i sensi marcia; resta aperta alla circolazione l’intersezione viale Diaz – via Sonnino.

Viale Diaz (direzione Poetto): revoca della svolta a sinistra all’intersezione via Della Stazione Vecchia; direzioni consentite diritto e destra all’intersezione con la via Sonnino regolate dall’impianto semaforico.

Viale Diaz (direzione piazza Amendola): direzioni consentite diritto e sinistra all’intersezione con la via Sonnino, regolate dall’impianto semaforico; Via Sonnino (semicarreggiata sinistra in direzione viale Diaz, intersezione viale Bonaria): direzioni consentite diritto e sinistra regolate dall’impianto semaforico.

Viale Bonaria (tratto via Sonnino – via Della Stazione Vecchia, nel medesimo senso di marcia): revoca della corsia riservata al trasporto pubblico locale.

Via Sonnino (tratto viale Bonaria – intersezione viale Diaz compresa): limite di velocità di 30 Km/ora.

Per il transito in sicurezza dei pedoni, restano sempre garantiti i percorsi pedonali.