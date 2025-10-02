L’iniziativa è promossa dal movimento Digiuno Gaza e coinvolgerà gli operatori sanitari di tutta Italia in una manifestazione di solidarietà verso il popolo palestinese, in particolare per ricordare i 1.677 medici uccisi a Gaza.

Il corteo percorrerà via Roma e arriverà davanti all’ospedale Nostra Signora di Bonaria, dove i sanitari leggeranno i nomi delle vittime.

Una fiaccolata, insomma, come segno di solidarietà a chi è caduto sotto le bombe per salvare la vita a chi è vittima della crudeltà umana.