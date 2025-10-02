A Cagliari ci sono uno o più delinquenti che avvelenano gli alberi.

Purtroppo, questo è l’esito degli accertamenti condotti dal Comune di Cagliari – Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica e comunicati (nota prot. n. 28213 dell’1 ottobre 2025) in seguito all’istanza effettuata dall’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) su segnalazione di cittadini per chiedere accertamenti riguardo lo sversamento in un’aiuola, alla base dell’albero che lì vive, di sostanze di natura sconosciuta.

In quel tratto, forse non casualmente, vi sono due aiuole prive di alberi per motivi non conosciuti.

I risultati delle analisi svolte per conto del Comune di Cagliari sui campioni prelevati il 19 luglio scorso sono chiarissimi: “le analisi confermano la presenza di contaminazione in corrispondenza delle formelle oggetto dello sversamento, con particolare evidenza nel campione n. 1, dove sono stati riscontrati valori molto elevati di idrocarburi alifatici sia leggeri che pesanti e di stagno, nettamente oltre i limiti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico e residenziale. I Campioni 2 e 3 mostrano criticità minori, ma comunque riconducibili ad un apporto esterno di sostanze inquinanti.

Tali risultanze corroborano l’ipotesi di un atto doloso con versamento di liquidi inquinanti nelle formelle, riconducibili molto probabilmente a benzene, solventi, gasolio e oli minerali di origine industriale”. (relazione tecnica Comune Cagliari prot. n. 260004/2025 del 9 settembre 2025).

Le risultanze sono state messe a disposizione “delle autorità competenti per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di bonifica o indagine successiva”.

Il GrIG, invece, provvederà in questi giorni a chiedere al Comune di Cagliari l’adozione degli opportuni provvedimenti di bonifica ambientale e segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e alla Polizia giudiziaria quanto accaduto per gli accertamenti di competenza sulle responsabilità concernenti i danni arrecati al patrimonio arboreo cittadino.