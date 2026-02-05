Il mercato civico di via Quirra è tutt’altro che in difficoltà. Anzi, si conferma una realtà viva, dinamica e proiettata verso un ulteriore rilancio, grazie a un percorso di riorganizzazione condiviso tra amministrazione comunale e operatori. A chiarirlo è l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, che interviene con fermezza per smentire quelle che definisce “affermazioni offensive e diffamatorie” rivolte da alcuni consiglieri comunali di opposizione contro il mercato e i suoi lavoratori. “Negli ultimi diciotto mesi – spiega Serra – la Direzione Mercati ha tenuto numerosi incontri con il Comitato degli operatori, in particolare con la decina di concessionari che usufruivano del servizio di facchinaggio e delle celle frigorifere appaltate dal Comune”.

Durante questi confronti, gli operatori hanno espresso con chiarezza la volontà di acquisire maggiore autonomia nella gestione dell’ingresso delle merci, al fine di superare disservizi che si trascinavano da anni. Un’esigenza maturata anche sulla base dell’esperienza positiva del mercato di Is Bingias. In piena sintonia con i concessionari, la Direzione dei Mercati Civici ha quindi deciso di dismettere le vecchie celle frigorifere, consentendo agli operatori di organizzare in proprio le operazioni di scarico, tramite dipendenti interni o ditte di fiducia.

La transizione è avvenuta in modo rapido e coordinato: gli operatori hanno scelto autonomamente una nuova ditta per il servizio di facchinaggio, diversa da quella precedente ma in grado di garantire lo stesso numero di posti di lavoro. La nuova gestione è entrata regolarmente in funzione il 2 febbraio. Le celle dismesse, ormai obsolete, energivore e soggette a frequenti guasti, sono state sostituite dalle celle individuali dei singoli operatori, che custodiranno le merci sotto la propria responsabilità. “Le condizioni igienico-sanitarie sono e saranno pienamente garantite – sottolinea l’assessore – da professionisti stimati e rispettati in tutta la città. Mettere in dubbio questo aspetto è profondamente offensivo nei loro confronti”.

A conferma della bontà del nuovo assetto, nel primo giorno di cambio gestione lo staff della Direzione Mercati, presente fin dalle 5.30 del mattino, ha verificato il perfetto avvio del servizio e la piena soddisfazione degli operatori. Le operazioni di scarico, inoltre, si sono svolte in tempi persino più rapidi rispetto al passato. “È difficile comprendere l’origine dei timori espressi nell’interrogazione – conclude Serra – ma una cosa è certa: chi li solleva probabilmente non frequenta il mercato di via Quirra da molto tempo, o forse non sa nemmeno dove si trovi”. L’effetto di tali dichiarazioni, secondo l’assessore, è solo quello di alimentare dubbi e sfiducia “danneggiando un’eccellenza cittadina sulla quale l’amministrazione continua a investire risorse e idee”.

Proprio in quest’ottica, l’assessore invita i consiglieri e tutti i cittadini a visitare il mercato il prossimo 14 febbraio, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica di quartiere “Ceci n’est pas Cagliari Ovest”: “Un’opportunità – conclude – per constatare di persona che il mercato di via Quirra è in ottima forma, offre qualità elevata e prezzi competitivi”.