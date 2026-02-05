A conclusione di una mirata attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Gonnesa, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 61enne del posto.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che l’interessato avrebbe depositato e abbandonato diverso materiale di scarto derivante da lavorazioni edili in un’area pubblica, individuata nelle vicinanze del campo sportivo comunale del paese.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione dei Carabinieri di Gonnesa, che prosegue negli accertamenti di rito ha interessato le strutture preposte per assicurare il pieno ripristino del decoro dell’area interessata.