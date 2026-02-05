Sempre più parte integrante della famiglia, una volta che la vita terrena degli animali si è completata rimane il ricordo, il dolore e il lutto per la perdita del proprio caro a quattro zampe. Nasce così l’idea di realizzare ciò che già è in uso in altre città italiane e all’estero di dedicare un albero dove appendere un ricordo dell’animale. Un biglietto, un nastro, una foto appesi ai rami, tutti insieme, come simbolo di un legame indisolubile. Pochi giorni fa una residente, Laura, è stata in comune, “l’iniziativa ha suscitato interesse a tal punto che nell’istanza che devo preparare, oltre all’albero della memoria, mi hanno suggerito anche di inoltrare la richiesta per uno spazio da dedicare al cimitero degli animali domestici” ha spiegato pubblicamente.

“Quindi entro la settimana preparo il progetto e la richiesta che andrà mandata via pec al comune di Assemini, nello specifico al sindaco e a tutti gli assessori”.

“Il cimitero comunale, non privato, può dare la possibilità a tutti di dare una degna sepoltura e avere un luogo di riferimento, le cremazioni sono care e i cimiteri privati lo stesso. Il dolore è per chiunque indipendentemente dalle possibilità economiche, quindi in settimana svilupperò entrambi i progetti e invierò tutto nella speranza che qualcuno prenda in considerazione entrambe le richieste”.

Le reazioni dei cittadini sono positive: “È una bellissima iniziativa, per molti di noi fortunatamente gli animali sono membri della famiglia, perderli è un vero e proprio lutto ed è giusto che ci sia un posto in loro memoria dove andare a trovarli che sia accessibile a tutti”.