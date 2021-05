Cagliari, menù cari col ritorno in zona gialla: “Aumenti anche di 5 euro nei ristoranti”

“Gli aumenti ci sono – spiega Frau a Radio Casteddu – il problema è che quando questi sono fisiologici e ristretti va bene, ma, quando sono eclatanti, il problema si ripercuote su tutta la popolazione. È vero che le materie prime sono aumentate e quelli che hanno capito la situazione hanno mantenuto i prezzi normali, sullo stesso livello con aumento di 1/2 euro e ci sta. Quelli che invece continuano a imperversare sono alcuni, da evitare, perché il problema non è tanto delle materie prima ma, in essenza di una sicurezza, di una possibile chiusura, perché oggi comunque, per esempio, c’è stato un certo rialzo delle persone infette e io vedo una zona bianca ma leggermente opaca, nel senso che le persone, prese da tutta questa smania di uscire non mantengono quelle che sono le distanze che dovremmo mantenere, perché ancora non siamo fuori dalla pandemia. Questa è sempre dietro l’angolo e queste persone, con la paura di chiudere nuovamente, cercano di raggranellare tutto quello che è possibile. Anche nella grande distribuzione ci sono degli aumenti e sono sempre quei 10-15 o 20 centesimi e non ci sembra un fatto eclatante ma alla fine, quando uno va a vedere il conto, questo è sempre bello salato”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu