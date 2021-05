Marina, Tack: “Aumentare gli spazi dei commercianti lungo viale Buoncammino”

Per risolvere il problema alla Marina si potrebbero aumentare gli spazi a disposizione dei commercianti lungo il viale Buoncammino.

Carlo Tack, assessore delle politiche della sicurezza di Cagliari, a Radio Casteddu: “Il Poetto è una zona che preoccupa di meno perché c’è meno conflitto tra residenti e chi vuole fare festa. Una delle criticità maggiori si trova alla Marina dove ci sono sia molti locali, quindi molte persone che vanno a passare la serata, e una forte presenza di residenti. Si sta cercando una soluzione per deconcentrare quell’aria, aumentando magari gli spazi, che ci sono a disposizione, dei chioschi nel viale Buoncammino, darli a disposizione alle attività commerciali per implementare l’attività.

Stiamo inoltre sempre cercando di dare in gestione un locale di proprietà del comune: è situato poco prima di arrivare all’ex carcere e questa sarebbe una soluzione per spostare un po’ di persone dalla Marina in altre zone”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu