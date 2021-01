Cagliari, “mazzata per i ristoratori del Corso: meno tavoli e posti, c’è chi rischia di chiudere”

Antonello Ghiani, presidente dell’associazione dei commercianti del Corso Vittorio Emanuele e ristoratore, a Radio Casteddu: “I tavolini dimezzati? Un’altra mazzata. Noi viviamo di quello, con il Corso pedonale si lavora bene ma da poco è arrivata una Pec del Comune che avvisa che stanno rimodulando il regolamento. Dovremmo quindi spostare i tavoli verso l’attività e avremmo meno tavoli e meno posti a sedere. Io da 24 posti scenderò a 12 perché per ogni tavolo si potranno sedere 3 persone e si passa da un metro e venti a 1,50 per la carreggiata”. E Ghiani spera in una soluzione alternativa: “Chiederemo una riunione con le istituzioni per vedere se riusciamo a trovare un punto di incontro e se non ci sarà i posti saranno di meno e altre attività chiuderanno”.

Risentite qui l’intervista a Antonello Ghiani del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

