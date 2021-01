Mattia Ennas, l’ultima verità sui jeans: “Ha attivato la funzione per cercare l’iPhone dei misteri”

L’avvocato Gianfranco Piscitelli interviene riguardo le ultime novità sul caso del giovane quartese morto dopo essere precipitato da un palazzo di Mulinu Becciu il 25 agosto 2019.

“Il ragazzo aveva attivato la funzione del cerca telefono, un’applicazione dove si può chiedere dov’è il mio telefono con Google Maps. Gli amici gli hanno prestato il loro telefono e lui ha attivato questa funzione anche se loro hanno detto che non è venuto fuori nulla. Questo non è dato saperlo, anche perché io ritengo che ci troviamo di fronte a personaggi veramente loschi, che fanno paura sia ai vicini di casa dove è accaduto il fatto ma anche a chi sa o chi sospetta o chi può sapere qualcosa, perché il ragazzo non può essere andato senza motivo lì, ma è andato per un motivo preciso, cioè che stava cercando il suo telefono.

Cosa poi sia avvenuto non si sa, forse una rissa finita male o l’hanno buttato giù, ma una cosa è certa: escludo che Mattia Ennas si sia suicidato, io di questo ne sono certissimo e sono confortato anche da una perizia, un’autopsia psicologica. Un altro punto è che è stata fatta un’indagine per stabilire se il ragazzo era vestito oppure nudo e poi da bagnato si è rivestito, questo è molto importante per le indagini. I jeans del ragazzo erano pieni di sale marino in esterno, quindi non si era spogliato per entrare un acqua ma si era bagnato con i jeans. Il motivo non lo sappiamo.

Dall’autopsia le risposte sono arrivate solo parzialmente non abbiamo ancora tutto quello che ci serve”.

