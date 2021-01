Movida a nanna alle 24? Tremano i ristoratori di Cagliari: “Barriere e teli contro il rumore”

Pierluigi Mannino, Fratelli d’Italia, a Radio Casteddu espone la posizione del comune di Cagliari riguardo le nuove norme riguardo al piano acustico: “Stiamo analizzando la situazione per far coesistere entrambe le posizioni. I residenti hanno diritto di avere un giusto riposo e i ristoratori di poter operare in tranquillità. Stiamo valutando anche altre opzioni come la possibilità di fare degli gli interventi attivi come le barriere antirumore, i teli fonoassorbenti. C’è da precisare che il piano è stato fatto in base ai rilievi fonometrici del 2016, l’80% del rumore è causato dal traffico e bisogna capire quanto incide, come le normali attività e il resto del rumore. Cercheremo di trovare la soluzione migliore possibile. È importante che si facciano tutte le azioni per attutire il rumore con gli interventi e poi si potrà parlare di orari. Soprattutto in estate si dovrà avere un po’ di tolleranza, gran parte del caos non arriva dalle attività ma da tutto ciò che vive intorno”.

“In estate ci sono problemi anche in altre zone legati al chiacchiericcio nelle vie e nelle piazze, tutto questo dovrà essere accompagnato dal giusto controllo. Io”, precisa Mannino, “sono per una città policentrica, che non concentra tutto in un unico luogo, perché altrimenti si crea confusione e causa problemi: si dovranno trovare delle soluzioni”.

Risentite qui l’intervista a Pierluigi Mannino

del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU