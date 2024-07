Cagliari, maxiperdita da 4 giorni in via Del Seminario: migliaia di litri d’acqua buttati, Abbanoa non interviene

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Migliaia e migliaia di litri d’acqua persi a causa dell’incuria di Abbanoa che, nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, non è ancora intervenuta per risolvere il problema. Succede a Cagliari: l’incredibile e ininterrotta perdita parte da piazza D’esquivel e percorre tutta via Del Seminario. Dopo le decine di telefonate, un tecnico Abbanoa ha fatto un sopralluogo, ha scattato qualche foto e poi non si è più visto nessuno.

Una situazione surreale, nel momento in cui l’acqua è una risorsa preziosissima che certo in Sardegna più che altrove non ci si può permettere di sprecare, con le campagne strozzate dalla siccità e il rischio che persino i rubinetti dell’acqua potabile vengano chiusi, soprattutto nelle località turistiche e proprio per la cronica carenza di acqua. E come se non bastassero le condotte colabrodo che già causano la dispersione di migliaia di litri d’acqua.

“Non si capisce perché Abbanoa ancora non intervenga, la perdita passa attraversa un cortile che è stato recintato e viene curato da un privato, ma il suolo è pubblico e di proprietà del Comune, quindi basta citofonare e farsi mettere nelle condizioni di verificare il guasto e ripararlo”, denunciano a Casteddu online gli abitanti della zona. “Fra l’altro siamo a metà luglio, domani è venerdì e si va verso il weekend, dunque sarà ancora più difficile che qualcuno intervenga. Intanto l’acqua continua continua a scorrere, e i cittadini continuano a pagare questo inaccettabile spreco”.