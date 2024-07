Bimba di un anno dimenticata in auto dal papà muore di caldo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia avvenuta oggi a Marcon, in provincia di Venezia. Una bimba di appena un anno avrebbe dovuto essere accompagnata al centro estivo dal suo papà. Ma l’uomo è andato direttamente a lavoro, lasciando la piccola in auto per diverse ore. È stato proprio il papà della piccola ad accorgersi dell’accaduto una volta tornato all’auto. A nulla purtroppo sono serviti i soccorsi del 118 per rianimare la bambina. Le temperature torride di questi giorni non hanno sicuramente aiutato la piccola, soprattutto se chiusa in un abitacolo. Tragedie di questo tipo sono già accadute in Italia e non solo. Nel nostro paese, già da 4 anni, è obbligatorio l’utilizzo del seggiolino anti-abbandono per i bimbi di età inferiore si 4 anni e sono previste anche delle sanzioni in merito fino a 333 euro per chi non rispetta la normativa.