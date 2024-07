Villamassargia – Dottore da 110 e lode in scienze agrarie: grande festa per Gianluca Zanda, affetto da una grave malattia che, in poco tempo, non gli ha più permesso di parlare. La tesi è stata letta dalla cugina Francesca. Una storia che ha commosso quella del giovane ragazzo, 23 anni, che, nonostante le difficoltà, ha tenacemente proseguito la sua strada per raggiungere i suoi obiettivi, ossia quella di laurearsi. Originario di Desulo, i suoi concittadini del centro Sardegna festeggiano per la famiglia che ha reso orgogliosa la comunità montana.

Si è laureato due giorni fa a Sassari, con il massimo dei voti, un esempio da seguire, insomma, la dimostrazione della forza e della voglia di non arrendersi mai, nonostante tutto. Durante il percorso di studi ha scoperto di essere affetto da una malattia rara che, poco dopo, non gli ha più permesso di parlare. Forse, in un primo momento, lo sconforto è stato grande per poi dar spazio solo alla voglia di proseguire verso l’impegno preso con il corso di laurea scelto. E ce l’ha fatta, a pieni voti.